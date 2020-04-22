خلال خمس سنوات.. وزير التخطيط: مشروع الامن الغذائي سيحقق الاكتفاء الذاتي

اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، الأربعاء، أن المشروع الوطني للامن الغذائي سيحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل خلال خمس سنوات. وقال الدليمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "المشروع الوطني للامن الغذائي سيحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بنحو كامل خلال ٥ سنوات". وأضاف أن "المشروع الوطني للامن الغذائي يحظى بدعم مجلس النواب"، مؤكداً بالقول "لدينا شراكة مع منظمة الأغذية والزراعية في الأمم المتحدة".



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