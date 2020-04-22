تسجيل ست حالات وفاة جديدة بكورونا في الامارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بكورونا. وذكرت الدائرة في بيان، انه "تم تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد". وأشارت إلى أن "إجمالي الوفيات وصل إلى 52 حالة".



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