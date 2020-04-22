شفاء 11 مصاباً من فايروس كورونا في اربيل

وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل شفاء 11 مصاباً من فايروس كورونا من اصل ١٦٩ حالة"، مؤكدة "بقاء ١٨ حالة تحت العلاج".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.