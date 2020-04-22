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شفاء 11 مصاباً من فايروس كورونا في اربيل

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اعلنت دائرة صحة اربيل، الاربعاء، عن شفاء 11 مصاباً من فايروس في المحافظة.

وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل شفاء 11 مصاباً من فايروس كورونا من اصل ١٦٩ حالة"، مؤكدة "بقاء ١٨ حالة تحت العلاج".

 

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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