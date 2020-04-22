النوارس تنتظر الضوء الأخضر للتحليق مجدداً

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2020-04-22 | 14:45
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وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "إدارة نادي الزوراء، تنتظر التعليمات من اللجنة التطبيعية، لاستئناف التدريبات الدوري الممتاز".
وأوضح ان "خلية الازمة هي الجهة المسؤولة وبدورها تنتظر اللجنة التطبيعية التعليمات منها"، مبيناً ان "ليس فقط الزوراء وإنما جميع الأندية تنتظر التوجيهات من الهيئة المؤقتة".
وعن لياقة لاعبي النوارس، اكد رشيد "اللاعبون مستمرون بالتدريبات البسيطة في المنزل وحسب توجيهات الكادر التدريبي بقيادة باسم قاسم".
تجدر الإشارة الى ان دوري الكرة الممتاز توقف مرتين هذا الموسم، المرة الأولى مع انطلاق التظاهرات في عموم البلاد مطلع شهر تشرين الأول 2019، ليعود ويستأنف منتصف شباط من 15 فريقاً قبل ان يتوقف منتصف آذار الماضي.
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