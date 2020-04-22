دولة القانون: لم نفرض او نرشح اي شخصية لاية وزارة في كابينة الكاظمي

وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "ائتلاف دولة القانون لم يفرض او يرشح اي شخصية لاي وزارة بكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، كما لم يضغط لتقديم مرشح على وزارات محددة، وقد ترك الخيارات مفتوحة للمكلف لاختيار من يراهم مناسبين لنجاح حكومته، خاصة انها ستكون لفترة محددة ولغايات متفق عليها".وأضاف، أن "رغبة البعض واستمراراهم بالضغط في سبيل الحصول على مغانم ومكاسب وزارية ضمن مفهوم المحاصصة قد صعب المهمة على المكلف في استكمال كابينته بوقت قياسي"، لافتا الى أن "القوى الشيعية لديها الاغلبية في مجلس النواب وقادرة على تمرير الكابينة الوزارية دون الحاجة لاي طرف اخر، لكننا نؤمن بالهوية الوطنية والفضاء الوطني ونبحث عن تحقيق التوافق الوطني والمشاركة الحقيقية لجميع المكونات العراقية بعيدا عن المزاجيات الضيقة للبعض".

وشدد على أن "دولة القانون كانت وما زالت داعمة للفضاء الوطني وتحقيق مطالب الجماهير وتجاوز المصالح الضيقة بغية العبور الى بر الامان في ظل الازمات التي يعيشها العراق اقتصاديا وصحيا وسياسا وامنيا".