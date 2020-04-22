رئيس القضاء الأعلى يشدد على معاقبة مرتكب ‏جريمة العنف الأسري

اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على معاقبة مرتكب ‏جريمة العنف الأسري أياً كانت صفته في الأسرة، وذلك خلال إجتماعه بوفد نسوي.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، ‏وفداً نسائياً ضم السيدات النائبة آلا الطالباني رئيس تجمع البرلمانيات والنائبة ميسون ‏الساعدي والنائبة انتصار الجبوري عن لجنة المرأة النيابية وحنان الفتلاوي ‏مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة والدكتورة ابتسام عزيز مدير عام دائرة ‏تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.‏



وأوضح أن "الاجتماع ناقش ‏موضوع حالات العنف الأسري وإجراءات القضاء للحد من هذه الجريمة ومحاسبة ‏مرتكبيها".‏

وأكد رئيس مجلس القضاء أن القانون ينص على معاقبة مرتكب جريمة العنف ‏الأسري أياً كانت صفته في الأسرة، إذ لايوجد مسوغ قانوني أو شرعي يبرر ارتكاب ‏هذه الجريمة مثلها مثل بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وأبدى رئيس ‏المجلس التوجيهات الى المحاكم المختصة بتسهيل اجراءات تسجيل شكاوى العنف ‏الأسري واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة والرادعة بحق من يرتكب هذه الجريمة ‏اضافة الى تسهيل اجراءات حصول المرأة على حقوقها في موضوع النفقة وحضانة ‏الأولاد.‏

