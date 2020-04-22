وزير الداخلية يؤكد على عمل مختبرات الأدلة الجنائية على مدار الساعة

اكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الأربعاء، على جميع مختبرات مديرية الادلة الجنائية بالعمل على مدار الساعة لانجاز القضايا الواردة من الجهات القضائية والتحقيقية، وايلاء قضايا التزوير والجريمة الإلكترونية والجرائم الجنائية والارهابية أهمية قصوى.



وشدد الياسري بحسب البيان، "على أهمية استمرار جميع المختبرات بالعمل على مدار الساعة لانجاز القضايا الواردة من الجهات القضائية والتحقيقية"، مؤكداً على ايلاء "قضايا التزوير والجريمة الإلكترونية والجرائم الجنائية والارهابية أهمية قصوى". وقالت الوزارة في بيان تلقت السيومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري تفقد اليوم الأربعاء مديرية الادلة الجنائية والتقى مديرها وملاكاتها الفنية، واطلع على نشاطات جميع الأقسام والشعب التابعة للمديرية ، مشيداً بالجهود التي يبذلها الضباط والمنتسبين في سبيل انجاز المتطلبات الجنائية".وشدد الياسري بحسب البيان، "على أهمية استمرار جميع المختبرات بالعمل على مدار الساعة لانجاز القضايا الواردة من الجهات القضائية والتحقيقية"، مؤكداً على ايلاء "قضايا التزوير والجريمة الإلكترونية والجرائم الجنائية والارهابية أهمية قصوى". واوعز بـ"تلبية كافة احتياجات مديرية تحقيق الادلة الجنائية"، موجهاً بـ"توفير المستلزمات المتعلقة بفرق الكشف على مسارح الجرائم والفحوصات الكيمياوية والبايلوجية والبصمة الوراثية DNA والنشاطات الفنية الأخرى".

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