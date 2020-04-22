بالأرقام.. وفيات فايروس كورونا في القارة العجوز

سجلت قارة أوروبا نحو ثلثي إجمالي الوفيات في العالم من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد وفاة 110 آلاف شخص في القارة "العجوز".
والبلدان الأكثر تضررا هي إيطاليا بواقع 24 ألفا و648، تليها إسبانيا التي سجلت 21 ألفا و717، ثم فرنسا التي أعلنت عن 20 ألفا و796 وفاة ثم حلت بريطانيا تاليا بعد تسجيل 17 ألفا و337 وفاة بوباء فيروس كورونا المستجد.
وعلى الرغم من تزايد الحالات في الجائحة الحالية، هناك دلائل تشير إلى أن وتيرة انتشار الفيروس آخذة في التباطؤ مع فرض الكثير من الدول إجراءات للعزل العام.
وفي بداية أبريل، كان معدل الزيادة في إجمالي الحالات يتراوح بين 8 و9 في المئة يوميا، لكنه تباطأ منذ ذلك الحين ووصل إلى ما بين 3 و4 في المئة يوميا في الأسبوع المنصرم.
وتم تسجيل أكثر من 1.1 مليون حالة في أوروبا بينها ما يقرب من400 ألف في إيطاليا وإسبانيا، حيث زادت نسبة الوفيات بين الحالات المسجلة عن عشرة في المئة.
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