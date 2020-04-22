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بالأرقام.. وفيات فايروس كورونا في القارة العجوز

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سجلت قارة أوروبا نحو ثلثي إجمالي الوفيات في العالم من جراء الإصابة بفيروس المستجد، بعد وفاة 110 آلاف شخص في القارة "العجوز".
وفي المجموع، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 110 آلاف و192 شخصا فيها، من أصل مليون و246 ألفا و840 إصابة في القارة، ومن 177 ألفا و368 وفاة في العالم.

والبلدان الأكثر تضررا هي إيطاليا بواقع 24 ألفا و648، تليها إسبانيا التي سجلت 21 ألفا و717، ثم فرنسا التي أعلنت عن 20 ألفا و796 وفاة ثم حلت بريطانيا تاليا بعد تسجيل 17 ألفا و337 وفاة بوباء .


وعلى الرغم من تزايد الحالات في الجائحة الحالية، هناك دلائل تشير إلى أن وتيرة انتشار الفيروس آخذة في التباطؤ مع فرض الكثير من الدول إجراءات للعزل العام.

وفي بداية أبريل، كان معدل الزيادة في إجمالي الحالات يتراوح بين 8 و9 في المئة يوميا، لكنه تباطأ منذ ذلك الحين ووصل إلى ما بين 3 و4 في المئة يوميا في الأسبوع المنصرم.

وتم تسجيل أكثر من 1.1 مليون حالة في أوروبا بينها ما يقرب من400 ألف في إيطاليا وإسبانيا، حيث زادت نسبة الوفيات بين الحالات المسجلة عن عشرة في المئة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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