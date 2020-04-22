ترامب: أمرت البحرية الأميركية بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأميركية

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاربعاء، إنه أمر البحرية الأميركية بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأميركية. وكتب ترامب في تغريدة له، "أمرت البحرية الأميركية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأميركية". Advertisements وكانت عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للبحرية البريطانية قالت، الاسبوع الماضي، إن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان.

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