بالوثيقة.. تسمية رافل ياسين خضير بمهام ادارة ديوان الرقابة المالية

تنشر الخليج 365 بالوثيقة.. أمراً إدارياً صادراً من مكتب رئيس الوزراء يقضي بتسمية رافل ياسين خضير بمهام ادارة ديوان الرقابة المالية.

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