البصرة تسجل حالة شفاء و6 إصابات جديدة بفايروس كورونا

أعلنت دائرة صحة البصرة، الأربعاء، تسجيل حالة شفاء واحدة و6 إصابات جديدة بفايروس كورونا وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظة البصرة سحلت حالة شفاء جديدة من فايروس كورونا". وأضافت الدائرة في بيانها، أنه "تم تسجيل ست إصابات جديدة بالفايروس، اليوم الأربعاء".

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