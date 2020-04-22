فريق حكومي يتفقد مرور المواد الغذائية عبر سيطرات بغداد وبابل وكربلاء

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، أن فريقا تفقد آليات عمل عدد من سيطرات بغداد وبابل وكربلاء.
وأوضح أن الفريق أجرى جولات ميدانية إلى سيطرات أبي غريب واليوسفية في محافظة بغداد، والنيل في محافظة بابل، وأم الهوى والوند في محافظة كربلاء.
وبحسب البيان فقد ، نقل الفريق إلى القائمين على تلك السيطرات، توجيهات الإدارة العليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بضرورة الإلتزام بما جاء في القرارات الصادرة من الجهات الرسمية، التي من شأنها الحفاظ على انسيابية مرور المواد الغذائية والطبية والزراعية.
كما تابع الفريق، وفق البيان، الإجراءات الصحية المأخوذة بحق المواطنين الداخلين إلى المحافظات، عن طريق إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من لدن الفرق الصحية المنتشرة، ونقل من تثبت إصابتهم بفايروس كورونا إلى أماكن الحجر الصحي المخصصة لهذا الغرض.
وكان الفريق، قد زار في الإسبوع الماضي، عددا من سيطرات محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.
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