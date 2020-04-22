نائب: شخصيات بحكومة الاقليم تسعى لايداع منحة العوائل المتعففة بحساباتها الشخصية

وقال شمس الدين، في بيان، ان زيارة الوفد الحكومي لاقليم كردستان الى بغداد قبل يومين ولقاءهم بعدد من المسؤولين في الحكومة المركزية كانت من اجل التفاوض لشمول العوائل هناك بالمنحة التي اقرت بسبب اجراءات حظر التجوال، مشيراً بان هنالك سعي لتوزيع تلك المنحة عن طريق الحكومة.وبين ان الاحزاب الكردية المعارضة ترفض مثل هذا الاجراء لان حكومة الاقليم ستتولى هذه العملية وتحتفظ بتلك الاموال دون توزيعها على العوائل، وايداعها في بنوك وحسابات بعض الشخصيات المتهمة بالفساد هناك، مقترحاً توزيع تلك المنحة عبر برامج الحوالات الخاصة بشركات الهاتف النقال.

وتابع بأن الوفد الكردي الحكومي تحدث مع بغداد حول رغبة الشركات النفطية العاملة في الاقليم ايقاف انتاجها بسبب النزول المستمر في اسعار النفط الخام والذي لا يتناسب مع تكاليف الاستخراج واجور العاملين وحصة الاقليم، الامر الذي يستدعي ضرورة حل المشكلة باسرع وقت ممكن.

