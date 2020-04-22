كثرة التحديات والضغوطات التي تمارسها بعض القوى السياسية من اجل الحصول على مغانم حزبية، قد تحول دون عقد جلسة الثقة لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي المرتقبة خلال الايام القليلة المقبله.
بالرغم من التفائل الذي يسود مسرح العملية السياسية ، والاستبشار في امكانية تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي الخميس المقبل او الاسبوع الذي يليه ، لكن الضغوطات التي تمارس على الرئيس المكلف بحسب ما يقوله نواب من اجل الحصول على حقائب وزارية قد تعرقل مسيرة الكاظمي وتحول دون اكتمال نصاب جلسة منح الثقة المرتقبة .
فيما توالت مطالبات من قبل نواب وأكاديميين الى رئيس الوزراء الجديد بإبعاد وزارتي الداخلية والدفاع عن مايسمى بإستحقاقات الكتل السياسية ، وإختيار شخصيتين عسكريتين من داخلهما لضمان إستقلالية إتخاذ القرار الأمني، مراقبون استبعدو ان تلبى تلك المطالب كون المحاصصة قد جثمت على هاتين الوزارتين منذ عام الفين وثلاثة والى هذه اللحظة ،
وتبقى الايام القليلة المقبلة كفيلة بأماطة اللثام عن وجوه القوى السياسية التي ستعرقل حسم هذه المرحلة التي طال امدها.
فيما توالت مطالبات من قبل نواب وأكاديميين الى رئيس الوزراء الجديد بإبعاد وزارتي الداخلية والدفاع عن مايسمى بإستحقاقات الكتل السياسية ، وإختيار شخصيتين عسكريتين من داخلهما لضمان إستقلالية إتخاذ القرار الأمني، مراقبون استبعدو ان تلبى تلك المطالب كون المحاصصة قد جثمت على هاتين الوزارتين منذ عام الفين وثلاثة والى هذه اللحظة ،
وتبقى الايام القليلة المقبلة كفيلة بأماطة اللثام عن وجوه القوى السياسية التي ستعرقل حسم هذه المرحلة التي طال امدها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو مطالبات بابعاد الداخلية والدفاع عن المحاصصة في حكومة الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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