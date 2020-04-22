بالفيديو مطالبات بابعاد الداخلية والدفاع عن المحاصصة في حكومة الكاظمي

بالرغم من التفائل الذي يسود مسرح العملية السياسية ، والاستبشار في امكانية تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي الخميس المقبل او الاسبوع الذي يليه ، لكن الضغوطات التي تمارس على الرئيس المكلف بحسب ما يقوله نواب من اجل الحصول على حقائب وزارية قد تعرقل مسيرة الكاظمي وتحول دون اكتمال نصاب جلسة منح الثقة المرتقبة .فيما توالت مطالبات من قبل نواب وأكاديميين الى رئيس الوزراء الجديد بإبعاد وزارتي الداخلية والدفاع عن مايسمى بإستحقاقات الكتل السياسية ، وإختيار شخصيتين عسكريتين من داخلهما لضمان إستقلالية إتخاذ القرار الأمني، مراقبون استبعدو ان تلبى تلك المطالب كون المحاصصة قد جثمت على هاتين الوزارتين منذ عام الفين وثلاثة والى هذه اللحظة ،

وتبقى الايام القليلة المقبلة كفيلة بأماطة اللثام عن وجوه القوى السياسية التي ستعرقل حسم هذه المرحلة التي طال امدها.

