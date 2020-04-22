للمرة الأولى منذ 1999.. سعر خام برنت دون 16 دولارا للبرميل

انخفض سعر عقود برنت الآجلة لشهر حزيران، الأربعاء، إلى ما دون 16 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 1999 ، وفقا للتداولات. واعتبارا من الساعة 7:34 بتوقيت موسكو انخفض سعر العقود الآجلة لشهر حزيران، لخام برنت بحر الشمال بنسبة 12.62% إلى 16.89 دولار للبرميل. Advertisements وسجل سعر العقود الآجلة لشهر حزيران لخام برنت بحر الشمال، في الساعة 6:42 بتوقيت موسكو انخفاضا بنسبة 12.62% إلى 16.89 دولار للبرميل. هذا وقد سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الاثنين الماضي، وللمرة الأولى في التاريخ سلبية وانخفضت إلى ناقص 37 دولارا للبرميل.

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