بيان من الرافدين بشأن رواتب موظفي الدولة

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، ان فروعه في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ولحاملي بطاقة الماستر كارد".

واضاف ان "المصرف مستمر في تزويد فروعه بالمبالغ اللازمة لإنجاز عملية صرف الرواتب وتوزيعها على الموظفين بسهولة وبدون اَي عوائق".