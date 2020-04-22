اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، ان فروعه في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ولحاملي بطاقة الماستر كارد".
واضاف ان "المصرف مستمر في تزويد فروعه بالمبالغ اللازمة لإنجاز عملية صرف الرواتب وتوزيعها على الموظفين بسهولة وبدون اَي عوائق".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من الرافدين بشأن رواتب موظفي الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.