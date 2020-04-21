غداً.. ثلاث رحلات استثنائية لاعادة عراقيين عالقين في الخارج

أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، المباشرة بتسيير ثلاث رحلات استثنائية جوية مباشرة مع ثلاث قطاعات لاعادة العراقين العالقين فيها الى ارض الوطن ،من اصل ست رحلات. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " الرحلات الجوية الثلاث انطلقن صباح اليوم من مطار بغداد الدولي بأتجاه ثلاث قطاعات الرحلة الاولى المرقمة IA1987 توجهت الى مسقط والرحلة الثانية المرقمة IA165 توجهت الى عمان والاخرى انطلقت على متن الرحلة المرقمة IA101 الى القاهرة".



وأضافت أنه "تم تسيير هذه الرحلات بعد استحصال كافة الموافقات الاصولية من مجلس الوزراء وخلية الازمة ووفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة".

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