الصحة تعلن تسجيل 28 اصابة وشفاء 53 مصاباً من كورونا في العراق

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( ٢٨) إصابة في العراق موزعة، بواقع بغداد/ الرصافة: ٧، بغداد/ مدينة الطب: ٨، البصرة: ١١، المثنى: ٢"، مشيراً الى أنه "في الوفيات تم تسجيل حالة واحدة في بغداد/ الرصافة".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل ٥٣ حالة شفاء بواقع، بغداد/ الرصافة: ٣، بغداد/ الكرخ: ٤، النجف الأشرف: ١٤، السليمانية: ٣، اربيل: ٩، دهوك: ٣، البصرة : ٤، واسط: ١٠، بابل: ١، الديوانية: ١، ذي قار : ١"، مشيراً الى أن "مجموع الاصابات بلغ : ١٦٠٢، ومجموع الوفيات بلغ: ٨٣، اما مجموع حالات الشفاء فبلغ: ١٠٩٦".