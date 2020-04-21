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الصحة تعلن تسجيل 28 اصابة وشفاء 53 مصاباً من كورونا في العراق

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اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 28 اصابة وشفاء 35 مصاباً من فايروس في العراق.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( ٢٨) إصابة في العراق موزعة، بواقع بغداد/ الرصافة: ٧، بغداد/ مدينة الطب: ٨، البصرة: ١١، المثنى: ٢"، مشيراً الى أنه "في الوفيات تم تسجيل حالة واحدة في بغداد/ الرصافة".

 

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل ٥٣ حالة شفاء بواقع، بغداد/ الرصافة: ٣، بغداد/ الكرخ: ٤، النجف الأشرف: ١٤، السليمانية: ٣، اربيل: ٩، دهوك: ٣، البصرة : ٤، واسط: ١٠، بابل: ١، الديوانية: ١، ذي قار : ١"، مشيراً الى أن "مجموع الاصابات بلغ : ١٦٠٢، ومجموع الوفيات بلغ: ٨٣، اما مجموع حالات الشفاء فبلغ: ١٠٩٦".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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