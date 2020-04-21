مستشار حكومي: الاتفاق مبدئياً على إيقاف تسديد قروض الموظفين

أعلن مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، الثلاثاء، الاتفاق مبدئياً على إيقاف تسديد قروض الموظفين لدى المصارف الحكومية.
وأضاف أنه "تم الاتفاق مبدئياً على إيقاف تسديد قروض الموظفين لدى المصارف الحكومية".
وأوضح الهنين، أنه "وضع سلم رواتب ثابت لجميع الفئات بضمنها الرئاسات بسقف أعلى لا يتعدى 5 إلى 6 ملايين من بين مقترحات قانون الموازنة".
وأشار إلى أن "ديون العراق الخارجية تقدر بـ23 مليار دولار"، مبيناً أن "سعر النفط المقترح في الموازنة يقدر بـ30 دولاراً".
وتابع مستشار رئيس الوزراء أن "الرسالة الأميركية الأخيرة كانت تشير إلى إعادة انتشار قواتهم إلى خارج العراق".
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