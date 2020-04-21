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دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم بسبب كورونا

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صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة .
ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائباً لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين، قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.

ويشكل المواطنون الأوكرانيون والروس والبيلاروس والأمريكيون أكبر فئات العمال الأجانب في البلاد.

وتوقع البنك المركزي في إستونيا انخفاضا بنسبة 14 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي إذا ما استمرت إجراءات العزل في البلاد حتى أغسطس، كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 13 بالمئة بنهاية سنة 2020.

وسجلت إستونيا (1.3 مليون نسمة) أكثر من ألف و500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي 43 جراء العدوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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