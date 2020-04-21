دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم بسبب كورونا

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا.
ويشكل المواطنون الأوكرانيون والروس والبيلاروس والأمريكيون أكبر فئات العمال الأجانب في البلاد.
وتوقع البنك المركزي في إستونيا انخفاضا بنسبة 14 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي إذا ما استمرت إجراءات العزل في البلاد حتى أغسطس، كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 13 بالمئة بنهاية سنة 2020.
وسجلت إستونيا (1.3 مليون نسمة) أكثر من ألف و500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي 43 جراء العدوى.
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