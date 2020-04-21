يعقد بعض وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات سوق النفط، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز". ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الوزراء يناقشون تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو. وتشهد أسواق النفط عالمياً انهياراً كبيراً في الأسعار، آخرها ما حدث امس الاثنين حين وصل سعر النفط الأمريكي الى ما دون صفر دولار للبرميل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. وزراء بمنظمة 'أوبك' يعقدون مؤتمراً لمناقشة تطورات سوق النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.