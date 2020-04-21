أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الثلاثاء، عن عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أربعة مصابين بفيروس كورونا تماثلوا، اليوم، للشفاء".
وأضافت أنه "لم يتم تسجيل اليوم أية إصابة جديدة بالوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن عدم تسجيل اصابات بكورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.