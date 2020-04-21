اخبار العالم / اخبار العراق

صحة الكرخ تعلن عدم تسجيل اصابات بكورونا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الثلاثاء، عن عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس .
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أربعة مصابين بفيروس كورونا تماثلوا، اليوم، للشفاء".

وأضافت أنه "لم يتم تسجيل اليوم أية إصابة جديدة بالوباء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن عدم تسجيل اصابات بكورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا