صحة الكرخ تعلن عدم تسجيل اصابات بكورونا اليوم

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أربعة مصابين بفيروس كورونا تماثلوا، اليوم، للشفاء".

وأضافت أنه "لم يتم تسجيل اليوم أية إصابة جديدة بالوباء".