اعتبر النظام الرئاسي هو المنقذ.. نائب يصف الحديث بعدم وجود محاصصة بـ'الاكذوبة'

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة المقبلة لن تختلف عن سابقاتها على اعتبار انها ستبنى على اساس المحاصصة، وذلك لكونها انطلقت من نفس الارضية التي انطلقت منها الحكومات التي سبقتها، وهو النظام البرلماني وليس الرئاسي"، مبينا ان "أية كتلة سياسية تتحدث عن عدم وجود المحاصصة فهي كذبة ومغالطة ومحاولة التفاف على المطالب الجماهيرية".وأضاف أن "الحل الوحيد والمنقذ للتخلص من المحاصصة هو تغيير نظام الحكم في العراق دستوريا من النظام البرلماني الى الرئاسي او شبه الرئاسي"، لافتا الى ان "النظام البرلماني المطبق في العراق ومثله في لبنان هو من يفرض على العملية السياسية المحاصصة بالتالي نشاهد دائماً المشاكل حاضرة في كلا البلدين باي تشكيلة حكومية او توزيع للمناصب".

وأكد البديري، أن "القوى الشعبية والجماهيرية، عليها الضغط على النخب السياسية بحال ارادت الاصلاح والتغيير الحقيقي للذهاب الى تغيير نظام الحكم الى رئاسي وفق اليات تعديل دستورية ينطلق بها برلمان وحكومة جديدين نابعين من رحم معاناة الجماهير".

