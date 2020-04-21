اعتبر النظام الرئاسي هو المنقذ.. نائب يصف الحديث بعدم وجود محاصصة بـ'الاكذوبة'

وصف عضو مجلس النواب علي البديري، الثلاثاء، الحديث عن عدم وجود محاصصة بـ"الاكذوبة"، فيما اعتبر أن النظام الرئاسي في البلاد هو المنقذ.
وأضاف أن "الحل الوحيد والمنقذ للتخلص من المحاصصة هو تغيير نظام الحكم في العراق دستوريا من النظام البرلماني الى الرئاسي او شبه الرئاسي"، لافتا الى ان "النظام البرلماني المطبق في العراق ومثله في لبنان هو من يفرض على العملية السياسية المحاصصة بالتالي نشاهد دائماً المشاكل حاضرة في كلا البلدين باي تشكيلة حكومية او توزيع للمناصب".
وأكد البديري، أن "القوى الشعبية والجماهيرية، عليها الضغط على النخب السياسية بحال ارادت الاصلاح والتغيير الحقيقي للذهاب الى تغيير نظام الحكم الى رئاسي وفق اليات تعديل دستورية ينطلق بها برلمان وحكومة جديدين نابعين من رحم معاناة الجماهير".
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