شفاء ست مصابين من فايروس كورونا في اربيل

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ستة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء"، مشيراً الى أن "مجموع المتعافين الكلي اصبح ١٤٠ من اصل ١٦٩".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.