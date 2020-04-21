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شفاء ست مصابين من فايروس كورونا في اربيل

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اعلنت دائرة صحة اربيل، الثلاثاء، عن شفاء ست مصابين من فايروس .

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ستة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء"، مشيراً الى أن "مجموع المتعافين الكلي اصبح ١٤٠ من اصل ١٦٩".

 

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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