تسجيل أكثر من 700 إصابة بكورونا في هولندا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في هولندا عن تسجيل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال المعهد الهولندي للصحة (RIVM)، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في هولندا ارتفع إلى 34134 وبلغت حالات الوفاة 3916. ولفت المعهد إلى أنه يعلن فقط عن الحالات والوفيات التي تم تأكيدها عن طريق الاختبار، في حين أن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك.

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