الكعبي يستغرب من زيارة محافظ بغداد لمستشفى حكومي مع احد حماياته مُدججآ بالسلاح

أبدى النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، استغرابه من زيارة محافظ بغداد محمد العطا لمستشفى حكومي مع أحد أفراد حمايته وهو "مدجج بالسلاح".



وأضاف البيان، أن الكعبي وجه تساؤلا للعطا جاء فيه: "ما الذي يخيفك لتصطحب حمايتك وهو مدجج بالسلاح داخل مستشفى حكومي !!"، مبيناً أن الكعبي دعا "جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين للابتعاد مثل هذه التصرفات غير الصحية او الصحيحة سيما في هذا الظرف الحالي". وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استغرب من الزيارة الأخيرة التي اجراها محافظ بغداد محمد جابر العطا الى المستشفى الملحق لمستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا ، و يرافقه احد حماياته وهو مدجج بالسلاح!"وأضاف البيان، أن الكعبي وجه تساؤلا للعطا جاء فيه: "ما الذي يخيفك لتصطحب حمايتك وهو مدجج بالسلاح داخل مستشفى حكومي !!"، مبيناً أن الكعبي دعا "جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين للابتعاد مثل هذه التصرفات غير الصحية او الصحيحة سيما في هذا الظرف الحالي".

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