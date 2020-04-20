مقتل منتسب بالشرطة بنيران قناص جنوب غرب بعقوبة

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن منتسبا بالشرطة قتل بنيران قناص جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قناصا من داعش استهدف قوة من الشرطة الاتحادية في منطقة ام العظام جنوب غرب بعقوبة، ما ادى الى مقتل احد منتسبيها في الحال".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".