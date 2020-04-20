شفاء اربعة مصابين بكورونا في كربلاء ليرتفع عددهم الى 75 حالة

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عن شفاء اربعة مصابين بكورونا في المحافظة، مبينا انه بذلك يرتفع عددهم الى 75 حالة.
وقال المكتب الاعلامي للدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة مصابين بفايروس كورونا في المحافظة تماثلوا الى الشفاء"، مبينا ان "هؤلاء من سكنة مركز المدينة وقضاء الهندية، وتراوحت أعمارهم بين ( 32 _ 60 ) عاماً".
واضافت انه "يتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرتهم ردهة الحُميات"، مشيرة الى انه "بذلك يرتفع حالات الشفاء إلى 75حالة".
واكدت ان "لمُتبقين في الردهة ( 5) حالات فقط".
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