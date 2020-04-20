اخبار العالم / اخبار العراق

شفاء اربعة مصابين بكورونا في كربلاء ليرتفع عددهم الى 75 حالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عن شفاء اربعة مصابين بكورونا في المحافظة، مبينا انه بذلك يرتفع عددهم الى 75 حالة.

وقال المكتب الاعلامي للدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة مصابين بفايروس في المحافظة تماثلوا الى الشفاء"، مبينا ان "هؤلاء من سكنة مركز المدينة وقضاء الهندية، وتراوحت أعمارهم بين ( 32 _ 60 ) عاماً".

 

Advertisements

واضافت انه "يتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرتهم ردهة الحُميات"، مشيرة الى انه "بذلك يرتفع حالات الشفاء إلى 75حالة".

 

واكدت ان "لمُتبقين في الردهة ( 5) حالات فقط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء اربعة مصابين بكورونا في كربلاء ليرتفع عددهم الى 75 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا