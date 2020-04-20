المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد جلسة طارئة ويصدر قرارات عدة

عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع المالي وانخفاض اسعار النفط، فيما اتخذ قرارات عدة.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد عقد اليوم الاثنين، جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب"، موضحاً أنه "حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ورئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد الكناني وعدد من الوزراء والمستشارين".

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وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات الوضع المالي والاقتصادي وانخفاض غير المسبوق لاسعار النفط، واتخاذ القرارات الداعمة والمُلحة لجهود محاربة وباء كورونا والحد من خطورته فضلا عن الاجراءات الوقائية المتلازمة مع حظر التجوال الكلي والجزئي".

ولفت البيان الى أن "المجلس الاقتصادي اصدر عددا من القرارات والتدابير التي تحد من خطورة انخفاض أسعار النفط التي تهدد الامن الغذائي للبلاد والرواتب وجهود مكافحة وباء كورونا المستجد".