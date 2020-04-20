هوى سعر برميل النفط الأمريكي اليوم الاثنين، إلى أقل من صفر دولار للمرة الأولى في التاريخ. وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط (WTI)، اليوم الاثنين، إلى 8.60 دولار تحت الصفر للبرميل الواحد، وذلك بعد أن خسر النفط الأمريكي نحو 150% من قيمته. وللمرة الأولى في التاريخ سيضطر البائعون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في التاريخ.. البائعون يضطرون أن يدفعوا للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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