خلاف بين عشيرتين يتطور الى مواجهات مسلحة في البصرة

افاد مصدر امني، الاثنين، بتطور خلاف بين عشيرتين الى مواجهات مسلحة في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خلافاً بين عشيرتين تطور الى مواجهات مسلحة في منطقة السكك بمحافظة البصرة".

وتشهد المحافظات العراقية بين فترة واخرى مواجهات مسلحة بسبب خلافات عشائرية تتسبب بقتلى ومصابين، بحسب مصادر امنية.