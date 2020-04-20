دهوك اول محافظة خالية من الاصابات بكورونا

أعلنت دائرة صحة دهوك، الاثنين، عن شفاء ثلاث حالات من الاصابة بفيروس كورونا ، مشيرة الى أن بذلك تصبح المحافظة الاولى الخالية من اية اصابة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا تم شفائها اليوم". وأضافت أن "بهذا تصبح دهوك خالية من الاصابات".

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