محافظ واسط يعلن شفاء عشرة مصابين بفيروس كورونا

وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بحمد الله تعالى نُعلن شفاء عشرة مصابين في واسط وخروجهم من مستشفى الحجر الصحي".

وأضاف المياحي، أن "الحالات المتبقية ثمانية وقريبا سيتماثلون للشفاء"، داعيا اهالي المحافظة الى "ضرورة عدم التهاون وأتخاذ كافة الاجراءات الوقائية".