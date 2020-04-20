عراقيون عالقون في أُوكرانيا يناشدون السلطات بإعادتهم إلى بلدهم

ناشد عدد من العراقيين العالقين في أُوكرانيا واغلبهم من الطلبة، اليوم الاثنين، السلطات العراقية بإعادتهم الى بلدهم، فيما أشاروا إلى أنهم يواجهون ردود سلبية جدا و"يهانون" ويطردون خلال مراجعتهم السفارة العراقية في اوكرانيا.



وأضافوا، "أُغلقت الطرق والمحلات والجامعات والمتاجر، واغلبنا قد استنفذ كل مدخراته المالية في سبيل الحصول على ما يسد رمق الجوع، نحن نشعر بالذل أمام مواطني هذا البلد إذ لا مأوى يأوينا ولا احد يستقبلنا، خصوصا وأن رعايا الدول الأُخرى قد تم إجلائهم إلا نحن بقينا عالقين". وقالوا في مناشدة وجهوها عبر الخليج 365 إلى الرئاسات الثلاث ووزيري الخارجية والنقل وأعضاء مجلس النواب، "نحن جمع من الجالية العراقية في جمهورية اوكرانيا، اغلبنا من الطلبة المقيمين لغرض الدراسة، وقد علقنا في هذه البلاد خلال فترة جائحة كورونا ، ونشعر اننا بخطر خصوصا مع تسارع ازدياد الاعداد المصابة في هذا البلد".وأضافوا، "أُغلقت الطرق والمحلات والجامعات والمتاجر، واغلبنا قد استنفذ كل مدخراته المالية في سبيل الحصول على ما يسد رمق الجوع، نحن نشعر بالذل أمام مواطني هذا البلد إذ لا مأوى يأوينا ولا احد يستقبلنا، خصوصا وأن رعايا الدول الأُخرى قد تم إجلائهم إلا نحن بقينا عالقين". وتابعوا، "لا نريد إلا وسيلة نقل تعود بنا إلى الديار، نتواصل مع السفارة ونواجه ردود سلبية جدا، لا بل نهان ونطرد ويطلب منا عدم التواصل مره اخرى، علما ان عددنا ومن تصريح احد منتسبي السفارة هو ١٧٠ عراقيا، نرجوا من اصحاب الفخامات والمعالي السعادات ومن يسمع مناشدتنا من ذوي الشأن ان يعجل باجلائنا فقد بلغ السيل الزبى".

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