بالصور.. رفع كتل كونكريتية من احدى المناطق شمالي بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لمباشرة القوات الامنية برفع الكتل الكونكريتية من مداخل ومخارج منطقة الشعب شمالي العاصمة، بحسب مصدر امني. وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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