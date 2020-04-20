أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، عزمها طرح آلية لحصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت "وكالة الانباء العراقية" عن عضو اللجنة كاطع الركابي قوله، إن "السلاح المنفلت والموجود في الشارع يعد من السلبيات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة العراقية على مدى الفترات السابقة".
وإضاف أن "لجنة الامن تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ مناقشة آلية تتضمن حصر السلاح لتقديمها الى رئيس الوزراء".
وشدد الركابي، على "ضرورة ان تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص".
وإضاف أن "لجنة الامن تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ مناقشة آلية تتضمن حصر السلاح لتقديمها الى رئيس الوزراء".
وشدد الركابي، على "ضرورة ان تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء عطلة البرلمان.. الأمن النيابية تعتزم طرح آلية لحصر السلاح بيد الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.