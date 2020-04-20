بعد انتهاء عطلة البرلمان.. الأمن النيابية تعتزم طرح آلية لحصر السلاح بيد الدولة

ونقلت "وكالة الانباء العراقية" عن عضو اللجنة كاطع الركابي قوله، إن "السلاح المنفلت والموجود في الشارع يعد من السلبيات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة العراقية على مدى الفترات السابقة".

وإضاف أن "لجنة الامن تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ مناقشة آلية تتضمن حصر السلاح لتقديمها الى رئيس الوزراء".



وشدد الركابي، على "ضرورة ان تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص".