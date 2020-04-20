الصحة العالمية تنفي إخفاء معلومات عن الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا

وقال المنظمة بحسب "سكاي نيوز عربية"، "حذرنا منذ اليوم الأول من مخاطر فيروس كورونا".

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ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة، اول امس السبت، قال فيها إن منظمة الصحة العالمية "WHO" تلقت رسالة تحذيرية في كانون الأول 2019 حول فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" إلا أن هذه الرسالة "تم تجاهلها".

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.