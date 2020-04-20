من المنتظر أن يطلق تطبيق "واتس آب" للتراسل الفوري، تحديثا ثوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفق ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطاني، التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات "زووم" و"فايس تايم" و"هاوس بارتي".
وتسمح هذه التطبيقات لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالتراسل بالصوت والصورة وبجودة عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية في واتس آب على أربعة أفراد فقط.
ومن المنتظر أن يرفع تطبيق "واتس آب" بتحديثه الجديد، الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يشاركون في مكالمات الفيديو الجماعية، ولم يُكشف بعد العدد الإجمالي.
وتسمح هذه التطبيقات لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالتراسل بالصوت والصورة وبجودة عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية في واتس آب على أربعة أفراد فقط.
ومن المنتظر أن يرفع تطبيق "واتس آب" بتحديثه الجديد، الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يشاركون في مكالمات الفيديو الجماعية، ولم يُكشف بعد العدد الإجمالي.
ومن المحتمل أن يكون التحديث متاحا لمستخدمي "آيفون" فقط، على أن يصل لمستخدمي "آندرويد" مستقبلا.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أيام.. مستخدمو واتساب على موعد مع 'تحديث ثوري' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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