البصرة تسجل 12 اصابة جديدة وخمس حالات شفاء من كورونا

وقالت صحة البصرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة"، مشيرة الى "شفاء خمس حالات من الفايروس".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.