التخطيط تعلن استكمال إجراءات مشروع تشغيل الشباب في محافظات عدة

أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عن استكمال إجراءات المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظات عدة.
وقال وزير التخطيط نوري صباح الدليمي بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم استكمال إجراءات المشروع الوطني لتشغيل الشباب في ست محافظات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأعلن الدليمي، الاثنين، في شباط الماضي، عن إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب، فيما أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق استعداد البنك لتقديم جميع سبل الدعم الممكنة للمشروع.
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