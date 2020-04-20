صالح يشدد على ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف بشأن تشكيل الحكومة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة، فيما اشار الى أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب".

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع العراقيين وتكون قادرة على تلبية المطالب المشروعة، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة".

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وشدد على "أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات الضرورية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة".

بدوره ، أكد الوفد حرص حكومة إقليم كردستان على إيجاد تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية لكافة القضايا العالقة بما يرسخ التعاون والعمل المشترك من أجل تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها العراق.

كما تم، في اللقاء، بحث سبل مواجهة وباء كورونا المستجد، والتنسيق المشترك للحدّ من انتشار هذه الجائحة وضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية وإسناد الكوادر الطبية.