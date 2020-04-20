نائب: الحكومة المقبلة لن يزيد عمرها عن العام الواحد

دعا النائب منصور البعيجي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للاسراع بتقديم كابينته الوزارية الى مجلس النواب من اجل منحها الثقة باسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها لحين انتهاء المدة الدستورية، محذرا ان البلد يعيش او ضاع استثنائية تتطلب الاسراع بحسم الكابينة الوزارية الجديدة .
وناشد البعيجي الكتل السياسية جميعا بالابتعاد عن الخلافات السياسية فيما بينها وتقديم مصلحة البلد على جميع المصالح من اجل تمرير الحكومة الجديدة حتى تستلم مهامها بالسرعة الممكنة لاننا نعيش او ضاع استثنائية ولايمكن المماطلة اكثر وبقاء البلد بهذه الحالة .
واضاف البعيجي ان تاخير تمرير الحكومة المقبلة وعرقلتها داخل مجلس النواب سيعود بالبلد الى المربع الاول ويقودة الى مالايحمد عقباه لذلك على الجميع ان يدرك خطورة الوضع الراهن والعمل كفريق واحد من اجل انقاذ البلد وخلاصه من هذه الضروف الاستثنائية التي يمر بها خدمتا لشعبنا الذي عانى الكثير ويجب ان تتحق مطالبة التي خرج يطالب بها باسرع وقت ممكن .
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