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صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابتين الجديدتين بفيروس كورونا اليوم

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كشفت صحة الكرخ في بغداد، الاحد، تفاصيل الاصابتين الجديدتين بفيروس اليوم.
وقالت صحة الكرخ في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الإصابتين الجديدتين بفيروس كورونا سجلتا في حي الجامعة والسيدية لعائد من ألمانيا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل ٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد بينها اثنتان في جانب الكرخ من بغداد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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