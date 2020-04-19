صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابتين الجديدتين بفيروس كورونا اليوم

وقالت صحة الكرخ في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الإصابتين الجديدتين بفيروس كورونا سجلتا في حي الجامعة والسيدية لعائد من ألمانيا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل ٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد بينها اثنتان في جانب الكرخ من بغداد.

