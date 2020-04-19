بالصور.. تصنيع جهاز عراقي للتنفس في ديالى

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اعلنت جامعة ديالى، الاحد، عن تصنيع جهاز عراقي للتنفس الصناعي في ديالى.
وقال عميد كلية الطب في جامعة ديالى اسماعيل ابراهيم في حديث لـ الخليج 365، إن "فريقا مشتركا من كليتي التربية للعلوم الصرفة والطب فضلا عن رئاسة الجامعة، تمكن من صناعة جهاز تنفسي الذي لا تتجاوز كلفته 500 دولار فيما يتجاوز سعر المستورد الامريكي اوالصيني اكثر من خمسين الف دولار".
وأضاف أن "الجهاز العراقي يمتاز بالقدرة على استخدامه من قبل اكثر من عشرة اشخاص بعكس المستورد المخصصص لشخص واحد ومن المؤمل تزويد مركز الحجر في ديالى بالمنتوج المحلي".
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