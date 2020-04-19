الحكم بالسجن سبعة اعوام بحق متاجرين بالمواد المخدرة في ذي قار
أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الأحد، أحكاماً بالسجن سبعة اعوام بحق متاجرين بالمواد المخدرة في المحافظة.
وذكرت المحكمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "تم إصدار أحكام بالسجن لسبعة اعوام وغرامة مالية قدرها ( 10 ) ملايين دينار عراقي بحق كل من المدان ( ع . ه . ك ) البالغ من العمر 23 عاماً، والمدان ( ج . م . ص ) البالغ من العمر 26 عاماً".
وأضافت أن "الأحكام جاءت استناداً للمادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك لارتكابهما جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".
وذكرت المحكمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "تم إصدار أحكام بالسجن لسبعة اعوام وغرامة مالية قدرها ( 10 ) ملايين دينار عراقي بحق كل من المدان ( ع . ه . ك ) البالغ من العمر 23 عاماً، والمدان ( ج . م . ص ) البالغ من العمر 26 عاماً".
وأضافت أن "الأحكام جاءت استناداً للمادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك لارتكابهما جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".
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