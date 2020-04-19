أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الأحد، عن شفاء المصاب بفيروس كورونا وقال خليل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المريض المصاب بفيروس كورونا مؤخراً شفي من الوباء". وأضاف أن "المريض سيغادر المستشفى ويعود لعملة في الشرطة الاتحادية"، مؤكداً أنه "بعد شفاء المريض فأن صلاح الدين تبقى خالية من الوباء".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح الدين تعلن شفاء المصاب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.