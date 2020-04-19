نيويورك: تسجيل 507 وفيات جديدة بكورونا

وأفاد كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولاية خلال اليوم الماضي بـ507 حالة جديدة، لتصل إلى نقطة 13689 بعد أن كانت عند مستوى 13362 مساء أمس السبت. ويمثل هذا الرقم تراجعا ملموسا في معدل الوفيات اليومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، والسبت 540 حالة، كما تعتبر الحصيلة الجديدة الأقل من نوعها منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف كومو أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض من 16967 إلى 16213، لافتا إلى أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات شهد هبوطا كبيرا وتراجعا إلى 1384 حالة يوميا بعد أن كان 1915 في الحصيلة السابقة.



وأشار حاكم الولاية، تعليقا على هذه الأرقام: "كل المؤشرات تدل في الوقت الحالي على أننا في مرحلة التراجع (لجائحة فيروس كورونا)، لكن هذا الوقت غير مناسب للتهدئة".