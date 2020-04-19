مدينة الطب في بغداد تعلن شفاء اربع حالات من فايروس 'كورونا'

اعلنت مدينة الطب في بغداد، الاحد، عن شفاء اربع حالات من فايروس " كورونا ". وقال اعلام مدينة الطب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم شفاء اربع حالات جديدة من المرضى المصابين بفايروس كورونا وبذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي (٥٢ ) حالة". وأضاف البيان أن "باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر".

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