تسجيل إصابة جديدة بكورونا وتماثل ثلاث حالات للشفاء في واسط

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل ثلاث حالات للشفاء. وقال المياحي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة واسط". وأضاف أن "ثلاثة مصابين بالوباء تماثلوا للشفاء".



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