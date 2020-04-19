النجدة النهرية تنقذ مواطناً رمى نفسه من اعلى جسر وسط بغداد

اعلنت النجدة النهرية، الاحد، عن انقاذ مواطن رمى نفسه من اعلى جسر الشهداء وسط بغداد.

وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفرزة الغواصين تمكنت من انقاذ مواطن قام برمي نفسه من اعلى جسر الشهداء الى وسط النهر بقصد الانتحار".

وأضاف البيان أنه "تم اجراء الاسعافات الاولية له وحالياً بصحة جيدة وتم تسليمه الى مركز الشرطة اجراءات اصولية حفاظاً على سلامته".