اعلنت النجدة النهرية، الاحد، عن انقاذ مواطن رمى نفسه من اعلى جسر الشهداء وسط بغداد.
وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفرزة الغواصين تمكنت من انقاذ مواطن قام برمي نفسه من اعلى جسر الشهداء الى وسط النهر بقصد الانتحار".
وأضاف البيان أنه "تم اجراء الاسعافات الاولية له وحالياً بصحة جيدة وتم تسليمه الى مركز الشرطة اجراءات اصولية حفاظاً على سلامته".
كانت هذه تفاصيل خبر النجدة النهرية تنقذ مواطناً رمى نفسه من اعلى جسر وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.